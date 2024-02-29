Трамвайне депо у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Старі тролейбуси, автобуси та трамваї протягом багатьох років були звичним явищем для жителів Миколаєва, а повномасштабне вторгнення російських військ у 2022 році дало імпульс до довгоочікуваних змін у системі громадського транспорту міста — як позитивних, так і негативних. Про це у статті «НикВести».

За 2022-2024 роки кількість одиниць громадського транспорту на маршрутах Миколаєва значно скоротилася. У 2021 році налічувалося 700 одиниць, а до 2023 року їх кількість зменшилась майже вдвічі – до 387.

Курси водіїв трамваїв та тролейбусів

Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення на підприємстві залишилося 400 співробітників, 50 з яких виїхало за кордон. Але зараз у штаті близько 700 працівників, частина з них — це нові люди.

Водійка тролейбуса Дарія Остапенко. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Одна з них - Дар‘я Онопрієнко. Їй 21 років, нещодавно дівчина успішно пройшла курси з підготовки водіїв тролейбусів та трамваїв, які проводить комунальне підприємство, і вже працює водійкою тролейбуса.

— Хотіла спробувати, чи можу я сісти за кермо. Знаю, що це складна професія, проте мені подобається. Планую набратися більше досвіду аби почуватися за кермом впевненіше, — каже Дарія.

Водій тролейбуса Дарія Остапенко. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Водій тролейбуса Дарія Остапенко. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Дівчина до початку великої війни навчалася у Миколаєві за спеціальністю «Кухар-кондитер» та працювала в одному з закладів Миколаєва. Згодом, за рекомендаціями знайомих вона прийшла на КП «Миколаївелектротранс».

— Курси водія тролейбуса тривали 14 тижнів, це теоретичні та практичні заняття. За період навчання я стажувалась на тролейбусах «Дніпро» та «Skoda». Наразі вже три тижні виходжу на маршрути № 2, 6, 7, 9, — розповіла водійка тролейбуса Дарія Остапенко.

Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповідає, що за час війни загалом 33 люди закінчили курси підготовки водія тролейбуса і вже працюють на підприємстві.

Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.

— У грудні ще 15 людей розпочали навчання за цією програмою. Також, у нас є група, де навчаються й майбутні водії трамвая — це шість людей. Так, як тільки ці дві групи випустяться — ми одразу розпочнемо новий набір, — каже він.

Зазначимо, що навчання є безкоштовним, де учням виплачують стипендію у розмірі 7100 гривень.

Відсутність працівників, як водійського, так і технічного складу значно вплинула на роботу «Миколаївелектротрансу». Частина співробітників самостійно пішла з перших днів захищати державу, ще 11 мобілізували.

Робітники «Миколаївелектротранс». Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Робітники «Миколаївелектротранс». Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Робітники «Миколаївелектротранс». Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зараз у підприємства є мобілізаційне завдання бронювати 50% військовозобов'язаних працівників, але Юрій Сметана сподівається, що будуть внесені зміни до законодавства, та на комунальних підприємствах дозволять бронювати до 75% працівників.

— Держава надає можливість підсилити роботу комунальних підприємств — кваліфікованими, молодими, професійними кадрами. Тим самим, ми надаємо розуміння майбутнім робітникам, що прийшовши на «Миколаївелектротранс» буде надана 100 % бронь від мобілізації. І це буде додатковим стимулом піти працювати, — каже директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Зараз у підприємства є мобілізаційне завдання бронювати 50% військовозобов'язаних працівників, але Юрій Сметана сподівається, що будуть внесені зміни до законодвства, та на комунальних підприємствах дозволять бронювати до 75% працівників.

— Держава надає можливість підсилити роботу комунальних підприємств - кваліфікованими, молодими, професійними кадрами. Тим самим, ми надаємо розуміння майбутнім робітникам, що прийшовши на «Миколаївелектротранс» буде надана 100 % бронь від мобілізації. І це буде додатковим стимулом піти працювати, — каже директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Оновлення «Миколаївелектротрансу»: співпраця Миколаєва та світового співтовариства

Миколаївські тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»

Влада Миколаєва продовжує роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Загалом до літа 2025 року Миколаїв отримає 9 тролейбусів «Дніпро», ще 31 за цією програмою отримали до великої війни

Також, місто активно співпрацює з Чехією. Миколаєву уже передали два спеціалізовані автомобілі Renault. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зазначає, що, подібні автомобілі коштують від 10 мільйонів гривень. Головною перевагою транспорту є трамвайні ходи, яким транспорт може пересуватися не тільки по дорозі, а й на рейках.

Авто від «Нарбонна-Україна». Фото: «Миколаївелектротранс» Авто від «Нарбонна-Україна». Фото: «Миколаївелектротранс»

Автомобілі Volkswagen Touran та Peugeot 308 використовують для перевезення аварійних бригад «Миколаївелектротранс», які були подаровані «Нарбонна-Україна» для Миколаєва.

Управління ООН з обслуговування проєктів «UNOPS» подарувало підприємству два навантажувачі, які мають вантажність 10 тонн та 15 тонн.

Вилковий навантажувач 15 тон від UNOPS. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Серед допомоги, яка є важливою не тільки для підприємства і для миколаївців — установка зворотного осмосу AT-RO 2.0, яку свого часу подарував Житомир. Цей агрегат використовується для щоденної роздачі питної води трамваями та тролейбусами підприємства.

Трамвайне депо у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Миколаївській трамвай. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

До того ж комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» неодноразово вело перемовини з Прагою щодо передачі трамвая. Однак на той час цей трамвай віддали Харкову, де було зруйноване Салтівське депо. Наразі ми продовжуємо роботу у цьому питанні.

Миколаїв передав «Херсонелектротрансу» чотири тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»

«Миколаївелектротранс» за час великої війни передало чотири тролейбуси Херсону.

Юрій Сметана акцентує, що до кінця року підприємство планує закрити угоду з придбанням дев‘яти тролейбусів.

«Миколаївпастранс» отримав 23 сучасних автобуси

Миколаїв налагодив партнерство з чотирма європейськими містами у 2023 році та планує оформити партнерство з ще трьома у 2024 році, повідомив на своїй підсумковій пресконференції мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у січні цього року.

Він зазначає, що Миколаїв встановив партнерство з містами Сент-Гелієр (Джерсі), Крістіансанн (Норвегія), Ольборг (Данія) і Дуррес (Албанія). Крім того, у 2023 році підписали меморандум із французькою асоціацією «Нарбона-Україна».

Норвезькі представники передали автобуси для Миколаєва. Фото: Миколаївська ОВА Норвезькі автобуси. Фото: Миколаївська ОВА

Крістіансанн (Норвегія) передав Миколаєву шість пасажирських автобусів Volvo, з них чотири розраховані на розраховані на 86 пасажирів, два інших — 97. Автобуси пристосовувати для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями.

Цього року французька асоціація «Нарбонна-Україна» надіслала місту автобус Irisbus. Загалом за весь цей час «Нарбонна-Україна» передала Миколаєву 13 вантажівок з гуманітарною допомогою, медичне обладнання, 17 одиниць техніки, серед них автомобілі швидкої допомоги, автобус, пожежно-рятувальний автомобіль, транспорт для комунальних служб тощо.

Автобуси за проєктом UNOPS та Уряду Данії. Фото: «Миколаївпастранс»

Протягом 2022 – 2023 років «Миколаївелектротранс» налагодив співпрацю з міжнародними партнерами та отримав 13 автобусів від міжнародних партнерів. У 2024 році, за проєктом UNOPS та Уряду Данії Миколаїв отримає 12 нових автобусів, з них 4 вже прибули до Миколаєва у грудні. Автобуси розраховані на 60 місць, обладнані кондиціонерами та виготовлені в Україні.

Зокрема, отримані автобуси використовуватимуть для сполучення віддалених районів Миколаєва, таких, як – Мала Корениха, Варварівка, Ракетне урочище, Балабанівка. Місто вже отримало шість автобусів. У кінці березня очікують поставку ще шести автобусів.







«Зелені» автобуси, які виходять на маршрути у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Скільки у Миколаєві зараз громадського транспорту на маршрутах

На маршрутах Миколаєва працює 387 одиниць громадського транспорту:

Приватні підприємства — 87;

«Миколаївпастранс» — 21;

«Миколаївелектротранс» — 66;

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса зазначає, зменшення кількості транспорту на маршрутах пов'язаною з тим, що не вистачає водіїв на маршрутах.

— Велика недостача водійського складу на комунальних, так і приватних підприємствах у зв'язку із призовом чоловіків до служби у лавах Збройних Сил України, — резюмує Олег Кукса.

Отже, попри головну проблему – війну, яка спричинила браком кадрів та уповільнення деяких процесів, Миколаїв продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. Втім, залишається ключова проблема з нестачею працівників, адже без кваліфікованих водіїв весь новий транспорт залишається стояти на підприємствах.

Діана Шликова, «НикВести»