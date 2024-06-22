Службовий автомобіль Укрпошти. Фото з відкритих джерел.

Російські війська атакували пересувне відділення «Укрпошти», яке доставляло пенсії. Загинула працівниця пошти, водій зазнав поранення та пішки дійшов до українських військових, які надали йому допомогу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти вдарили по авто «Укрпошти» безпілотником у Вовчанській громаді 21 червня близько 10 ранку.

Внаслідок удару загинула працівниця «Укрпошти», а водій автомобіля зазнав поранень. Постраждалий пішки дійшов до села Бугаївка, де його побачили українські військові та шпиталізували до Харкова.

В обласній прокуратурі повідомили, що загиблій та пораненому — 45 років. Зараз до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.

В «Укрпошті» додали, що загиблу звали Лариса, усю необхідну допомогу її сімʼї компанія надасть.

«Вічна й світла памʼять пані Ларисі», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, як вночі над Миколаївщиною збили три ворожих безпілотника.