Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли заховані в автівці 265 тисяч євро.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.
Імені українського громадянина не повідомляють, лише ініціали «С. В» та рік народження — 1976 року.
«На в'їзді до Сербії з Хорватії поліція знайшла в автівці Chevrolet, якою керував підозрюваний, 265 тисяч 90 євро. Вони були заховані в перегородці багажника», — стверджує відомство.
Чоловіка затримали на 48 годин. Потім його буде доставлено до прокуратури з повідомленням про кримінальне провадження.
Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.
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Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли заховані в автівці 265 тисяч євро.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.
Імені українського громадянина не повідомляють, лише ініціали «С. В» та рік народження — 1976 року.
«На в'їзді до Сербії з Хорватії поліція знайшла в автівці Chevrolet, якою керував підозрюваний, 265 тисяч 90 євро. Вони були заховані в перегородці багажника», — стверджує відомство.
Чоловіка затримали на 48 годин. Потім його буде доставлено до прокуратури з повідомленням про кримінальне провадження.
Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у підробленні документів. Він видавав себе за багатодітного батька трьох литовських дітей.