Міський будинок культури у Вознесенську

У Вознесенську вже в п’яте оголосили тендер на капітальний ремонт підвального приміщення місцевого будинку культури, там планують облаштувати тимчасове укриття.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Роботи, як і в попередні рази оцінили у 5 мільйонів 554 тисячі 610 гривень. Замовник послуги — управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міськради.

Скриншот з ProZorro

Попередній тендер на ремонт укриття управління оголосило 29 березня. Переможцем тендеру обрали ТОВ «Виробнича компанія «Альфа». Однак договір з підрядником так і не уклали.

— По останньому варіанту, не було підписано договір зі сторони підрядника. Пройшли строки, вони не подали нам договір, і ми змушені оголошувати заново, — відповіли «НикВести» в управлінні ЖКГ.

Нагадаємо, що до цього тендер на облаштування укриття двічі оголошував комунальний заклад «Міський будинок культури»: 29 листопада 2023 року та 11 грудня 2023 року. Однак тоді торги були автоматично відмінені через відсутність учасників аукціону.

Після цього тендер на облаштування укриття у будинку культури оголосило 8 березня 2024 року управління капітального будівництва міської ради. Однак торги також не відбулись через відсутність учасників аукціону. Очікувана вартість в усіх трьох аукціонах складала 5,5 мільйонів гривень.

Згідно з умовами тендерної пропозиції, Підрядник повинен виконати демонтажні роботи, провести у підвал водопостачання та каналізацію, відновити електрику та встановити потужний електричний конвектор для опалення приміщення, облаштувати вентиляцію та пожежну сигналізацію, встановити сантехніку, провести підключення до Інтернету. Крім того, він повинен встановити в укритті чотиримісні та восьмимісні ліжка, стелажі, столи, стільчики, лавки та інші меблі.

Виконати ремонт переможець торгів має до 31 грудня 2025 року.

Ситуація з укриттями в Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по всій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Також нагадаємо, як на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.

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