В 2022 році Польща спільно з Єврокомісією організувала два збори коштів для України. Однак, на сьогоднішній день, Україна так і не отримала ту частину грошей, яка призначалася їй.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, під час конференції 4 березня.

— Хочу озвучити: 9 квітня 2022 року була проведена конференція Stand up for Ukraine у Варшаві, було зібрано понад 10,1 мільярдів євро, з яких частина була призначена для України. До сьогоднішнього дня Україна отримала нуль. На конференції донорів для допомоги Україні 5 травня 2022 було зібрано 6 мільярдів євро – Україна отримала нуль, – сказав Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, українські представники були підключені до першої конференції в online-режимі, а на другій Денис Шмигаль був присутній особисто.

— Ці кошти були зібрані та не передані Україні. Ми не знаємо долю цих коштів. Куди вони пішли, на підтримку чого, Україна не отримала нічого, – сказав Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль перелічив ті суми, які Польща отримала впродовж 2022-2023 років для підтримки українських біженців від західних партнерів. Також він навів статистику вкладень українських біженців у державний бюджет Польщі.

— Загалом за цих два роки українці та Україна вплинули на ВВП Польщі від 1% до 3% щорічного зростання в кожному році: і в 2022, і в 2023. Важливий момент: я переконаний, що польський уряд має цю всю статистику, і я впевнений, що польське суспільство має також її чути. Ми дійсно сусіди та партнери, ми дійсно маємо один одного шанувати та підтримувати, тому що ми спільно боремося проти російського агресора, – підкреслив український прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмагаль заявив, що український уряд готує «чіткі кроки та конкретні пропозиції» задля вирішення ситуації з блокадою кордону у Польщі.