Середня зарплата чиновників перевищила 50 тисяч гривень. Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

За чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.

За інформацією Міністерства фінансів, наразі оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади на основі отриманих даних від державних органів.

Вказується, що середня нарахована зарплата у травні досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні 2024 року (38,6 тисяч гривень).

До структури заробітної плати в уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога.

За рівнем зарплат лідирує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.

На другому місці Антимонопольний комітет — 88,3 тисяч гривень. У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні розмір середньої заробітної плати у першому кварталі 2024 року збільшився на 22,5% проти аналогічного періоду минулого року й становить 18 903 гривні.