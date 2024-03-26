Логотип Міжнародного валютного фонду. Фото: YURI GRIPAS/REUTERS

У вівторок 26 березня Україна отримала 880 мільйонів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду.

Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

«Україна продовжує успішно виконувати свої зобов’язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми», — написав прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) що передбачає виділення 900 мільйонів доларів із кредиту на 16,6 мільярдів доларів.