Влітку Україна отримає перші гроші від заморожених активів РФ / Фото: SIPA,Scanpix

Україна отримає перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Зазначається, що у травні країни-члени Європейського Союзу погодилися використати доходи від заморожених російських активів на користь України.

За даними Валдіса Домбровскіса, цього року буде доступно до 3 мільярдів євро. Очікується, що перший платіж у 1,5 мільярда євро надійде Україні до кінця «літніх канікул», зазначив Домбровскіс. У європейських посадовців канікули зазвичай розпочинаються у серпні.

Крім того, він додав, що кошти спрямують для військової підтримки України. За його словами, у ЄС «працюють на повну силу, щоб уже найближчим часом провести першу закупівлю».

Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.