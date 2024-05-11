Бронетранспортер Husky. Фото з відкритих джерел.

Міноборони Британії оголосило про передачу Україні найбільшого в історії пакету допомоги.

Про це повідомило Міністерство оборони країни в соціальній мережі Х.

У пакет допомоги входить 500 мільйонів фунтів стерлінгів, а також різне необхідне обладнання:

4 мільйони боєприпасів;

понад 1600 ракет;

400 транспортних засобів, включаючи 160 бронетранспортерів Husky

Раніше повідомлялось, що Канада виділить більше $55 млн на посилення української ППО.Тоді у міністерстві оборони зазначили, що ці кошти спрямують для «швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України».