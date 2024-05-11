Пожежа у квартирі. Ілюстроване фото.

Вночі на 11 травня, у квартирі в мікрорайоні Ліски зайнялась пожежа. На місці пожежі в огнеборці знайшли тіло загиблої жінки.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Повідомлення про пожежу на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Крилова надійшло о 3:44 ночі. На місце направили відділення другої державної пожежно-рятувальної частини.

У задимленій кімнаті поруч із ліжком, яке й горіло, вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1954 року народження.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.

Зазначається, що від ДСНС залучались 8 чоловік особового складу, 2 спецавтомобілі.

Нагадаємо, як вдень 9 травня у Миколаєві загорівся житловий будинок по провулку Шевченка в Інгульському районі міста.