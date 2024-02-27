Затримали посадовця «Укртрансбезпеки» за хабарництво / Фото: ДБР

У Миколаївській області затримали посадовця «Укртрансбезпеки» за хабарництво від перевізників. Правоохоронці виявили систему поборів. Чоловік може отримати до 10 років ув'язнення.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР), протягом 2023 року та до початку 2024 року виконувач обов’язків начальника «Укртрансбезпеки» у Миколаївській області налагодив систему поборів з підприємців.

Він встановив щомісячну «таксу», за версією слідства, від 500 гривень до 5 тисяч гривень з перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів.

За такий «контроль» над безпекою на транспорті посадовець в день отримував щонайменше 50 тисяч гривень незаконного прибутку.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, його затримали після отримання чергового хабаря у 4 тисячі гривень.

Під час проведення обшуку в автомобілі посадовця знайшли біля 50 тисяч гривень, які за даними слідства він міг отримати від перевізників.

Затримали посадовця «Укртрансбезпеки» за хабарництво / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Затримали посадовця «Укртрансбезпеки» за хабарництво / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Чоловіку повідомили про підозру за п’ятьма фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб причетних до незаконного «бізнесу».

Нагадаємо, в Одеській області затримали правоохоронця, якого підозрюють у корупції. Патрульний вимагав «винагороду» за безперешкодне транспортування аграрної продукції вантажівками.