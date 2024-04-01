Україна отримала від Японії $118 млн на охорону здоров’я та відновлення. Фото з відкритих джерел

Україна отримала 118 мільйонів доларів США на безповоротній основі від японського уряду в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Про це повідомляють у Мністерстві фінансів України.

«Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», – зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що кошти від Японії складається з:

70 мільйонів доларів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

48,2 мільйонів доларів в рамках проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Кошти за проєктом спрямувуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

Також вказується, що уряд Японії від початку вторгнення Росії в Україну надає необхідну Україні фінансову допомогу, яка спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення.

Нагадаємо. що у вівторок 26 березня Україна отримала 880 мільйонів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду.