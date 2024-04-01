Україна отримала 118 мільйонів доларів США на безповоротній основі від японського уряду в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).
Про це повідомляють у Мністерстві фінансів України.
«Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», – зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Зазначається, що кошти від Японії складається з:
Також вказується, що уряд Японії від початку вторгнення Росії в Україну надає необхідну Україні фінансову допомогу, яка спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення.
Нагадаємо. що у вівторок 26 березня Україна отримала 880 мільйонів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду.
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Україна отримала 118 мільйонів доларів США на безповоротній основі від японського уряду в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).
Про це повідомляють у Мністерстві фінансів України.
«Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», – зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Зазначається, що кошти від Японії складається з:
Також вказується, що уряд Японії від початку вторгнення Росії в Україну надає необхідну Україні фінансову допомогу, яка спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення.
Нагадаємо. що у вівторок 26 березня Україна отримала 880 мільйонів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду.