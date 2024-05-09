З початку року мешканці Миколаївщини сплатили понад ₴4 млрд ПДФО. Фото з відкритих джерел

Протягом січня – квітня 2024 року платники Миколаївщини зі своїх доходів сплатили до бюджетів понад 4 мільярди податку на доходи фізосіб.

Про це повідомило Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 2,3 мільярда гривень ПДФО, що майже в три рази, або на 1,5 мільярда більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року.

До місцевих бюджетів забезпечено надходження ПДФО у сумі 1,7 мільярда, що у співставних умовах (без урахування надходжень з податку на доходи фізичних осіб від військовослужбовців, які з кінця 2023 року зараховуються до держбюджету) на 25,9% або на 352,4 мільйона більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року.

Нагадаємо, у першому кварталі 2024 підприємства Миколаївської області сплатили до бюджетів майже 10 мільйонів гривень екологічного податку.