З українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу. Фото: Олександр Кубраков/Facebook

З порту «Південний» вийшло судно CAPTAIN LEONIDAS з рекордним обсягом вантажу у понад 195 тисяч тонн.

Це найбільше судно, яке заходило в українські порти після початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами вийшло з порту з рекордними 195,7 тисячами тонн української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт — понад 203 тисячі тонн.

З українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу. Фото: Олександр Кубраков/Facebook

Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 мільйонів тонн вантажів. Як зазначив Олександр Кубраков, це вище за показники «зернової ініціативи» за рік існування.

За його словами, українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 мільйонів тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» очікують 135 судна, які мають експортувати 4 мільйона тонн вантажів.

Нагадаємо, українським «зерновим коридором» до Нігерії відправили 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці.