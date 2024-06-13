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Сьогодні, 13 червня, країни-члени НАТО затвердили «оперативний план посилення підтримки України», що включає збільшення участі НАТО у постачанні зброї та підготовці українських військових.

Про це повідомляє агентство DPA.

Затверджений план НАТО передбачає, що в майбутньому Альянс координуватиме міжнародні поставки зброї та навчання для Збройних Сил України. В рамках цього плану НАТО створить аналог американської Групи сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка діє при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у Вісбадені, Німеччина, та має близько 300 військових.

Згідно з інформацією DPA, документ був затверджений письмовою процедурою під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Офіційне оприлюднення планується на п'ятницю, після того як міністри офіційно схвалять його.

Нагадаємо, уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.