Ігор Павлюк з книгою «Танець Мамая» став першим лауреатом нещодавно заснованої Всеукраїнської літературної премії імені миколаївського письменника Дмитра Кременя.

Про це повідомив голова журі премії Тарас Кремінь.

«‎Танець Мамая» – книга, про яку говорять не тільки в Україні. Мені, як синові та голові журі, радісно, сумно і піднесено водночас від такої значущої події. Піднісши ім’я тата, утверджуємо культуру, духовність і силу української нації»‎, — написав Тарас Кремінь.

Як повідомили на брифінгу в Закарпатській ОВА, загалом свої роботи на здобуття літературної премії, яку на Закарпатті започаткували з нагоди 70-річчя українського поета й нашого земляка Дмитра Кременя, представили 25 авторів майже з усіх регіонів країни.

Нагадаємо, прийом творів на літературну премію за кращу поетичну книгу українською мовою імені видатного миколаївського поета Дмитра Кременя стартував ще 22 травня.