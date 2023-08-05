Ігор Павлюк з книгою «Танець Мамая» став першим лауреатом нещодавно заснованої Всеукраїнської літературної премії імені миколаївського письменника Дмитра Кременя.
Про це повідомив голова журі премії Тарас Кремінь.
«Танець Мамая» – книга, про яку говорять не тільки в Україні. Мені, як синові та голові журі, радісно, сумно і піднесено водночас від такої значущої події. Піднісши ім’я тата, утверджуємо культуру, духовність і силу української нації», — написав Тарас Кремінь.
Як повідомили на брифінгу в Закарпатській ОВА, загалом свої роботи на здобуття літературної премії, яку на Закарпатті започаткували з нагоди 70-річчя українського поета й нашого земляка Дмитра Кременя, представили 25 авторів майже з усіх регіонів країни.
Нагадаємо, прийом творів на літературну премію за кращу поетичну книгу українською мовою імені видатного миколаївського поета Дмитра Кременя стартував ще 22 травня.
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Ігор Павлюк з книгою «Танець Мамая» став першим лауреатом нещодавно заснованої Всеукраїнської літературної премії імені миколаївського письменника Дмитра Кременя.
Про це повідомив голова журі премії Тарас Кремінь.
«Танець Мамая» – книга, про яку говорять не тільки в Україні. Мені, як синові та голові журі, радісно, сумно і піднесено водночас від такої значущої події. Піднісши ім’я тата, утверджуємо культуру, духовність і силу української нації», — написав Тарас Кремінь.
Як повідомили на брифінгу в Закарпатській ОВА, загалом свої роботи на здобуття літературної премії, яку на Закарпатті започаткували з нагоди 70-річчя українського поета й нашого земляка Дмитра Кременя, представили 25 авторів майже з усіх регіонів країни.
Нагадаємо, прийом творів на літературну премію за кращу поетичну книгу українською мовою імені видатного миколаївського поета Дмитра Кременя стартував ще 22 травня.