У Києві у парку Слави встановили тризуб на щит монумента «Батьківщина-мати».
Рано вранці в неділю конструкцію тризуба підняли і почали закріплювати на призначеному місці, повідомляє «УНІАН».
Після цього робітникам ще належить привести до ладу зовнішній вигляд щита з новим гербом, оскільки для його оновлення було знято частину сталевих плит, що покривають конструкцію щита зовні.
Як розповідав в інтерв'ю директор Українського інституту сталевих конструкцій, де готували проектну документацію для робіт, Олександр Шимановський, заміна герба коштуватиме 36 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що роботи з демонтажу радянського герба на монументі «Батьківщина-мати» розпочалися 30 липня.
Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві перейменують на «Україна-мати».
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У Києві у парку Слави встановили тризуб на щит монумента «Батьківщина-мати».
Рано вранці в неділю конструкцію тризуба підняли і почали закріплювати на призначеному місці, повідомляє «УНІАН».
Після цього робітникам ще належить привести до ладу зовнішній вигляд щита з новим гербом, оскільки для його оновлення було знято частину сталевих плит, що покривають конструкцію щита зовні.
Як розповідав в інтерв'ю директор Українського інституту сталевих конструкцій, де готували проектну документацію для робіт, Олександр Шимановський, заміна герба коштуватиме 36 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що роботи з демонтажу радянського герба на монументі «Батьківщина-мати» розпочалися 30 липня.
Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві перейменують на «Україна-мати».