У Южноукраїнську перейменували меморіальний комплекс «Захисників Вітчизни» у меморіальний комплекс «Захисників України».

Відповідний проєкт рішення затвердили депутати Южноукраїнської міської ради на засіданні сесії.

Зазначимо, що у червні минулого року було демонтовано радянський знак, розташованого на стелі меморіального комплексу. Після реставрації орден мав поповнити музейний фонд міста.

Раніше повідомлмлося, що Южноукраїнська міська рада планує витратити майже 400 тисяч гривень на облаштування тротуарної плитки до цього меморіального комплексу, який тепер вже має назву Захисників України.

Також нагадаємо, що на сесій депутати Южноукраїнської міської ради не змогли визначитись, як краще перейменувати місто.

У жовтна минулого року у Южноукраїнській громаді п’ятнадцять вулиць, два бульвари та провулок отримали нові назви.