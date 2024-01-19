Гліб Бабич, фото: RBPZ.COM.UA

Вулиця Канальна в Києві в рамках дерусифікації буде перейменована на імʼя миколаївського поета та військовослужбовця Гліба Бабича.

Відповідне рішення у четвер, 18 січня, було прийняте на пленарному засіданні сесії Київської міської ради.

Секретар Київської міськради Володимир Бондаренко нагадав, що влада та громадськість другий рік працює над деколонізацією та дерусифікацією міської топоніміки.

«Місця російським наративам на карті столиці ніколи не буде. Агресор, який вбиває наших людей не має жодного права на возвеличення у вільній Україні. Київ не є частиною так званого великого СРСР. У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм», — сказав Володимир Бондаренко.

Серед переліку перейменованих вулиць в Києві, зокрема, і вулиця, яка носитиме імʼя поета з Миколаєва.

Загалом під час засідання змінено назви 29 об’єктів.

Гліб Бабич — уродженець Миколаєва, поет і письменник. У 2021 році у Миколаєві презентували збірку поезій та пісень Гліба, що вийшла у виданні «Білка».

Про його смерть стало відомо 29 липня 2022 року.