Проєкт з історіями незламних миколаївців. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві презентували проєкт «Ось чому я залишаюсь» про історії людей, які не виїхали з міста після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Кураторами мистецького проєкту від Посольства Королівства Данія, виступив онлайн-журнал про візуальну культуру Bird in Flight.

Виставка складається з 10 фотографій, відеороликів та інтерв’ю з мешканцями Миколаєва.

«Герої історій — представники та представниці різних професій, вікових категорій та статей. Але їх об'єднує рішення залишилися в Миколаєві, незважаючи на небезпеку та щоденні обстріли, коли ворог стояв майже біля кордонів міста. В своїх розповідях миколаївці діляться, чому вони вирішили лишитися в місті та що, на їх думку, допомогло Миколаєву вистояти перед ворогом», — йдеться у повідомленні.

Прем’єрний показ проєкту відбувся у вигляді виставки під відкритим небом на Соборній площі Миколаєва 26 січня 2024 року. Виставка діятиме до 25 лютого 2024 року.

Проєкт з історіями незламних миколаївців. Фото: Миколаївська міськрада

Проєкт з історіями незламних миколаївців. Фото: Миколаївська міськрада

Проєкт з історіями незламних миколаївців. Фото: Миколаївська міськрада

Проєкт з історіями незламних миколаївців. Фото: Миколаївська міськрада

Проєкт з історіями незламних миколаївців. Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, що станом на вересень 2023 року в Миколаєві проживало близько 350-360 тисяч осіб. Це однаковий показник у порівнянні з травнем цього року.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.