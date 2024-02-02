У Миколаєві презентували проєкт «Ось чому я залишаюсь» про історії людей, які не виїхали з міста після початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Кураторами мистецького проєкту від Посольства Королівства Данія, виступив онлайн-журнал про візуальну культуру Bird in Flight.
Виставка складається з 10 фотографій, відеороликів та інтерв’ю з мешканцями Миколаєва.
«Герої історій — представники та представниці різних професій, вікових категорій та статей. Але їх об'єднує рішення залишилися в Миколаєві, незважаючи на небезпеку та щоденні обстріли, коли ворог стояв майже біля кордонів міста. В своїх розповідях миколаївці діляться, чому вони вирішили лишитися в місті та що, на їх думку, допомогло Миколаєву вистояти перед ворогом», — йдеться у повідомленні.
Прем’єрний показ проєкту відбувся у вигляді виставки під відкритим небом на Соборній площі Миколаєва 26 січня 2024 року. Виставка діятиме до 25 лютого 2024 року.
Нагадаємо, що станом на вересень 2023 року в Миколаєві проживало близько 350-360 тисяч осіб. Це однаковий показник у порівнянні з травнем цього року.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У Миколаєві презентували проєкт «Ось чому я залишаюсь» про історії людей, які не виїхали з міста після початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Кураторами мистецького проєкту від Посольства Королівства Данія, виступив онлайн-журнал про візуальну культуру Bird in Flight.
Виставка складається з 10 фотографій, відеороликів та інтерв’ю з мешканцями Миколаєва.
«Герої історій — представники та представниці різних професій, вікових категорій та статей. Але їх об'єднує рішення залишилися в Миколаєві, незважаючи на небезпеку та щоденні обстріли, коли ворог стояв майже біля кордонів міста. В своїх розповідях миколаївці діляться, чому вони вирішили лишитися в місті та що, на їх думку, допомогло Миколаєву вистояти перед ворогом», — йдеться у повідомленні.
Прем’єрний показ проєкту відбувся у вигляді виставки під відкритим небом на Соборній площі Миколаєва 26 січня 2024 року. Виставка діятиме до 25 лютого 2024 року.
Нагадаємо, що станом на вересень 2023 року в Миколаєві проживало близько 350-360 тисяч осіб. Це однаковий показник у порівнянні з травнем цього року.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|