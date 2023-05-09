|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:11
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца
|20:28
|Температура завтра:
|+16 C°
Станом на сьогодні в Миколаєві проживає близько 350 - 360 тисяч осіб, з них близько 56 тисяч це внутрішньо переміщені особи.
Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі «НикВести».
— Ми маємо приблизну цифру, близько 350 - 360 тисяч. Цю інформацію ми узагальнюємо з того об’єму, який ми мали до війни з попиту води, попиту на вивіз сміття та від мобільних операторів, які нам також надають інформацію. З них близько 56 тисяч — це внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нас з регіону та Херсонської області, - сказав Олександр Сєнкевич.
У розпал бойових дій поблизу Миколаєва минулого року, коли місто обстрілювалось чи не щодня, озвучувалось, що з міста поїхала половина мешканців, а залишилось близько 230 тисяч жителів.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.
Станом на сьогодні в Миколаєві проживає близько 350 - 360 тисяч осіб, з них близько 56 тисяч це внутрішньо переміщені особи.
Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі «НикВести».
— Ми маємо приблизну цифру, близько 350 - 360 тисяч. Цю інформацію ми узагальнюємо з того об’єму, який ми мали до війни з попиту води, попиту на вивіз сміття та від мобільних операторів, які нам також надають інформацію. З них близько 56 тисяч — це внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нас з регіону та Херсонської області, - сказав Олександр Сєнкевич.
У розпал бойових дій поблизу Миколаєва минулого року, коли місто обстрілювалось чи не щодня, озвучувалось, що з міста поїхала половина мешканців, а залишилось близько 230 тисяч жителів.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.