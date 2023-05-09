Станом на сьогодні в Миколаєві проживає близько 350 - 360 тисяч осіб, з них близько 56 тисяч це внутрішньо переміщені особи.

Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі «НикВести».

— Ми маємо приблизну цифру, близько 350 - 360 тисяч. Цю інформацію ми узагальнюємо з того об’єму, який ми мали до війни з попиту води, попиту на вивіз сміття та від мобільних операторів, які нам також надають інформацію. З них близько 56 тисяч — це внутрішньо переміщені особи, які приїхали до нас з регіону та Херсонської області, - сказав Олександр Сєнкевич.

У розпал бойових дій поблизу Миколаєва минулого року, коли місто обстрілювалось чи не щодня, озвучувалось, що з міста поїхала половина мешканців, а залишилось близько 230 тисяч жителів.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.