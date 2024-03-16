Технорейв у Берліні. Фото: Funkhaus Berlin

Берлінську технокультуру внесли до національного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Її номінувало Міністерство культури Німеччини на знак визнання внеску в культурну ідентичність міста, пише The Guardian.

Кампанія за внесення технокультури та музики до списку тривала понад десять років. Її очолювала некомерційна організація Rave the Planet, що підтримує культуру електронної музики.

На це рішення відреагувала мережа берлінських техноклубів Clubcommission. Там назвали його ще однією важливою віхою для берлінських технопродюсерів, артистів, клубних операторів і організаторів заходів.

Також німецька комісія ЮНЕСКО додала ще п’ять нових позицій до національного списку нематеріальної культурної спадщини. Це співоча традиція Finsterwalde, зимовий парад у Баварії, де учасники перевдягаються в костюми пухнастих монстрів, гобелени із землі Гессен, яблучний сидр Viez, а також альпінізм у Саксонії. Наразі німецький список ЮНЕСКО налічує 150 пунктів.

Нагадаємо, данський міністр культури Якоб Енгель-Шмідт заявив, що у Копенгагені менше скульптур жінок, ніж статуй міфічних тварин і коней. Він прагне це змінити, тож ініціює створення комітету, який запропонує нові пам’ятники, присвячені видатним жіночим постатям в історії.