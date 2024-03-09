Жіноча скульптура у данському місті Гельсінгер. Фото: Tonygers/Depositphotos

Данський міністр культури Якоб Енгель-Шмідт заявив, що у Копенгагені менше скульптур жінок, ніж статуй міфічних тварин і коней.

Він прагне це змінити, тож ініціює створення комітету, який запропонує нові пам’ятники, присвячені видатним жіночим постатям в історії, пише «УП. Життя».

Він зазначив, що лише 31 з 321 погруддя і статуї у місті є жіночими, а в Копенгагені більше статуй міфічних тварин, ніж жінок. Міністр назвав це «божевіллям».

— Невже це — той приклад, з яким виросте наступне покоління? Особливо, якщо врахувати, скільки найважливіших досягнень у суспільстві належать жінкам, — сказав він.

Статуї слонів у Копенгагені. Фото: Mdurinik/Depositphotos

За даними данського уряду, лише 31 з 321 скульптури в данських містах стосуються жінок. Зокрема, у Копенгагені таких статуй лише п’ять зі 101. Ще 70 столичних статуй зображають чоловіків, а 26 — тварин.

Міністр культури пообіцяв витратити до 50 мільйонів данських крон (7 мільйонів доларів США) на виправлення «дисбалансу».

Експерти майбутньої комісії підготують пропозиції кандидаток для вшанування, а також місць розташування скульптур. Водночас Енгель-Шмідт запевнив, що старі скульптури не чіпатимуть.

Нагадаємо, металеву скульптуру закоханих лебедів, яку нещодавно прибрали з Флотського бульвару в Миколаєві, вирішили залишити у Варварівці.