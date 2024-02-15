Металева скульптура закоханих лебедів, яку нещодавно прибрали з Флотського бульвару в Миколаєві, вирішили залишити у Варварівці.

Про це повідомляє пресслужба КП «Миколаївські парки».

Як відомо, учора металева скульптура закоханих лебедів була помічена у Варварівці місцевими жителями. Вони зазначили, що лебедів встановили 13 лютого.

Пресслужба комунального підприємства повідомила, що рішення щодо перенесення скульптури було прийнято разом із головним архітектором Миколаєва Євгеном Поляковим.

«Роботи ще повністю не завершені, адже ми хотіли представити на широкий загал вже повністю готовий проєкт. Але беручи до уваги, пильність та уважність мешканців та бурхливе обговорення у соц. мережах, щодо несподіваного переміщення даної скульптури, ми вирішили прояснити ситуацію, щоб попередити різні здогадки мешканців», – повідомляє пресслужба.

У Миколаєві скульптуру «Лебедине серце» вирішили залишити у Варварівці

У Миколаєві скульптуру «Лебедине серце» вирішили залишити у Варварівці

У Миколаєві скульптуру «Лебедине серце» вирішили залишити у Варварівці

У Миколаєві скульптуру «Лебедине серце» вирішили залишити у Варварівці

Також у пресслужбі зазначили, роботи по облаштуванню скульптури проходять повільно, адже виконується ряд робіт:

зварювальні роботи;

фарбувальні роботи;

установка скульптури;

викладка каміння;

установка лавок.

Нагадаємо, конструкцію подарували місту у 2012 році. Автором композиції виступив Юрій Моторний, який зазначив, що на створення композиції надихнула жінка, його дружина.

З моменту встановлення серед молодят у Миколаєві з’явилася традиція чіпляти на неї замки як символ кохання та єдності.

Нагадаємо, що у травні 2023 року скульптури мармурових «аркасівських» левів повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.