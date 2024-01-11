Скульптура лебедів. Фото: Миколаївські парки

У Миколаєві демонтували металевих лебедів на Флотському бульварі.

Як повідомили у КП «Миколаївські парки» скульптуру прибрали, щоб відремонтувати.

На підприємстві нагадали, що ковану конструкцію у 2012 році була подарована місту. Автором композиції виступив Юрій Моторний, який зазначив, що на створення композиції надихнула жінка, його дружина.

«За час поки лебеді стояли та милували око миколаївців, сама скульптура втратила свою декоративну якість, адже належний догляд за нею був відсутній. Тому працівники КП «Миколаївські Парки» демонтували дану скульптуру для подальшого її ремонту та приведення до належного вигляду. Щоб і надалі ця романтична композиція милувала око мешканців та гостей міста», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у травні 2023 року скульптури мармурових «аркасівських» левів повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.