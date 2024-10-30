Прокуратурі не вдалося через суд заборонити «Миколаївським паркам» будувати на Флотському бульварі

КП «Парки» відновили роботи з облаштування спортивного майданчика на Флотському бульварі. Фото «МикВісті»

У Миколаєві суд не побачив підстав забороняти «Миколаївським паркам» будувати на Флотському бульварі поки проводитиметься експертиза для встановлення збитків.

Про це повідомили у Центральному суді Миколаєва.

Зазначається, що суд розглянув клопотання прокуратури про накладення арешту на територію «Флотського бульвару», щоб «Миколаївські парки» не могли проводити там технічні або будівельні роботи.

«Прокурор пояснила, що арешт необхідний з метою огляду будівельного майданчику та проведення експертизи для встановлення збитків, зазначила, що просить заборонити користуватись парком не всім мешканцям міста, а лише працівникам КП. Водночас, зазначена вибірковість не передбачена нормами Кримінальним процесуальним кодексом України», — йдеться у повідомленні.

В свою чергу представник комунального підприємства пояснив, що у них є усі необхідні дозвільні документи на проведення робіт.

За інформацією суду, законодавство не передбачає заборону користуватися парком лише певним особам. Тому клопотання прокурора відхилили.

«Відповідно до ст.170 КПК України, передбачено накладення арешту майна, щоб запобігти його відчуженню, а також накладення арешту з забороною його використання, з метою збереження, як речового доказу, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення. При цьому, під забороною використання мається заборона використання усіма, в даному випадку, в тому числі, мешканцями міста, а не лише певним особам», — додали у суді.

Будівництво на Флотському бульварі

Нагадаємо, що торік на Флотському бульварі знесли два дерева та облаштовують спортивний майданчик. Тоді ж в екологічній інспекції заявили про порушення. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження на КП «Миколаївські парки» за самовільне будівництво на Флотському бульварі. Всю техніку було вилучено та евакуйовано на штрафмайданчик.

Згодом, в Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

В коментарі «МикВісті» керівниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду Інна Кривко розповіла, що справу до цих пір не закрили, наразі триває досудове розслідування щодо нанесених збитків під час робіт.

Директор комунального підприємства Дмитро Чучмай заявляв, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

У серпні 2024 року комунальне підприємство «Миколаївські Парки» відновили роботи з реконструкції Флотського бульвару та облаштування спортивного майданчика, які призупинили в грудні 2023 року через відсутність офіційних дозволів.

23 жовтня 2024 року екологи зафіксували пошкодження газону під час ремонтних робіт на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар».

Екологи склали адмінпротокол, а шкоду оцінили в понад 87 тисяч гривень. Справу передали до Центрального районного суду міста Миколаєва для притягнення винних до відповідальності.