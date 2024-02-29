Відбудеться концерт Robert Lighthouse. Фото організаторів заходу

У Миколаєві, 1 березня, о 18:00, в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту відбудеться концерт Robert Lighthouse (USA-Sweden).

Як зазначають організатори, це перший концерт закордонного музиканта в Миколаєві у 2024 році.

Журнал «Blues Review» характеризував творчість Robert Lighthouse як «досконалу майстерність».

«Він є віртуозним гітаристом, колоритним співаком та майстром гри на губній гармошці. В його авторському стилі простежується вплив Muddy Waters (з гуртом якого він виступав), John Lee Hooker та Jimmy Hendrix», – зазначили організатори.

Офіційні квитки можна придбати на Karabas.

Діють соціальні місця Free Donation для сімей військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених верств населення. Кількість таких місць обмежена, необіхідно заповнити Google-форму.

Зануртесь у справжній американський блюз у виконанні Robert Lighthouse.

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.

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