У неділю, 18 лютого, у Миколаєві сцені гуманітарного штабу Центру волонтерів «ДОФ», що у міському Будинку офіцерів флоту, відбувся концерт гурту «Хамерман Знищує Віруси» (ХЗВ), вокалісти якого відомі своїми епатажними образами.

Відеозаписи з коцерту, а також фотографії слухачі концерту публікували у соцмережах, пишуть «НикВести».

«Як би це трешово не виглядало. Але ці хлопці суттєво допомагають армії», «Найадекватніший гурт України приїхав до Мико і зробив всьо як треба» - так писали про недільний виступ в ДОФі жителі Миколаєва.

Афіша концерту в Миколаєві

Музично-перформативний колектив ХЗВ позиціонує себе як «найадекватніший гурт України», вони працюють на перетині музики, концептуального арту та театру. “Хамерман Знищує Віруси” – це український андеграундний панк-гурт, заснований ще 1996 року в Сумах. Тексти «Хамерманів» саркастичні, з ненормативною лексикою. Через що гурт періодично потрапляє у скандали.

Учасники колективу Альберт Цукренко та Володимир Пахолюк, фото з телеграм-каналу ХЗВ

«Секс-роботів красивих навіть якщо послати в погріб за картоплею, все одно буде красиво», - с таким підписом гурт анонсував свої концерти, що відбулись минулими вихідними в Одесі та Миколаєві.

На знімках та відео можна побачити, що артисти Альберт Цукренко та Володимир Пахолюк виступали напівоголеними - їхніми костюмами стало мереживо, скотч та віники.

Фото: Євген Гомонюк Фото з інстаграм-сторінки Хамерман знищує віруси Фото з інстаграм-сторінки Хамерман знищує віруси

Колишній комік, волонтер Олександр Колмен Сердюк, який був ведучим на заході, після вечірки в Миколаєві у своєму Інстаграмі написав: «8 чи 9 років не був в Миколаєві. Як же відчувається біль, самостність та напруга. Так зараз живе багато міст. Які в підвішеному стані. Коли не знаєш, що буде завтра і знаєш, що прилітатиме. Коли люди не посміхаються, бо не до сміху. Та на концертах, відриваються на всі 100, бо невідомо, коли наступний і треба жити тут і зараз. Теж саме відчуваю в Харкові і скоро відчую в Запоріжжі. Тримаємось один за одного».

На попередньому концерті, який відбувся 10 лютого у Вінниці в Докер Пабі, гурт зібрав 40 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України, як заявили самі артисти.

В інтерв’ю Главкому, учасник ХЗВ, музичний журналіст Альберт Цукренко розказав про збори, які вони проводять під час своїх вечірок.

— Не у всіх концертах ми є організаторами зборів. Буває, що ми знаємо, що 40% чи 60% на ЗСУ йде. Буває, що ці гроші прямо йдуть через наші руки в підрозділи, з якими ми дружимо, які воюють, чи медикам. Є концерти, які повністю благодійні, є такі, які частково, є повністю комерційні, це може бути якийсь корпоратив. На концертах у маленьких містах, де є збори на ЗСУ, менше 20-30 тис. грн, не буває. У Києві ми регулярно робили більше 100 тис. грн. У Львові ми якось зібрали 130 тис. грн. Це збори з одного концерту. Мені здається, що це хороший результат для групи нашого масштабу, не такого великого масштабу як інші гурти. Тобто ми, умовно, не «Антитіла», ми не є широко популярною групою, але у нас дуже лояльна аудиторія і вона дуже добра. Про це мені також говорив Олександр Сердюк – колишній комік, а зараз волонтер. Наші фанати нас дуже сильно люблять і пристають на ініціативи збору коштів, - розказав Альберт Цукренко.

Як пише Еспресо, обидва артисти, окрім музики, займаються й іншою діяльністю. Цукренко з середини 2000-х працює журналістом. Спершу він був заступником головного редактора журналу Time out Kiev, потім головредом онлайн-видання «Наш Київ», редактором газети «Капітал», головним редактором порталу Cultprostir, шеф-редактором телеканалу «UA: Перший», працював на радіо, а нині співпрацює з hromadske.

Володимир Пахолюк, який у Сумах працював спершу вчителем у школі, згодом у газеті, переїхавши до Києва у 2006-му, став заступником головного редактора чоловічого журналу.

Починаючи з 2001 року, гурт випустив 7 альбомів, вони ставали лауреатами фестивалю «Червона Рута» у 1999 році, переможцями конкурсу «Перлини сезону" 2000 року та декілька разів були хедлайнерами музичних фестивалів «Файне місто» (Тернопіль), «Нашатир» (Дніпро) та «Захід Фест» (Родатичі).

Під час повномасштабного вторгнення на своїх концертах артисти проводять аукціони, збираючи кошти на потреби військових, а також перераховуючи гроші від продажу квитків на свої виступи.

Нагадаємо, Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом, впевнений координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв.