Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом, впевнений координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв.

Про це йдеться у фільмі «Своя земля: Миколаїв», пишуть «НикВести».

Володимир Алєксєєв розказав про те, як на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року виник волонтерський гуманітарний штаб у ДОФі.

— Саме тут (у ДОФі, - прим.) почався громадський опір Миколаєва. Сьогодні це місце трошки змінилось, порівняно з тим, яким воно було на початку війни. Тут було все занедбане, облущене, коли ми сюди зайшли. Зараз ми з волонтерами тут зробили невеличкий ремонт. Культурна зона рецепшену, де ми обслуговуємо наших людей, які приходять за допомогою. В день через це місце проходить близько 300 малозабезпечених та ВПО, які отримують допомогу. Будь-яка людина може прийти та отримати ліки. Тут волонтерять професійні фармацевти, які у вільний від роботи час надають допомогу, консультують. Це місце було занедбане десятки років. Ми його з волонтерами вичистили та зробили на другому поверсі речовий склад. Це такий безкоштовний секонд-хенд, - розказав Володимир Алєксєєв.

Володимир Алєксєєв, фото НикВести

Він зазначив, що його головна мета — зберегти ДОФ як громадський простір, де можна проводити різні заходи для жителів Миколаєва.

— Наша головна ціль — щоб це місце залишилось громадським простором. Щоб воно не стало бізнес-центром, дорогим рестораном чи житловим комплексом. Цей простір — це місце, де є можливість одночасно проводити різні заходи на різну цільову аудиторію. Надіюсь та вірю, що це все буде відновлено спільно, це буде великий спільний проект. Наша робота — привертати до цього місця увагу і робити все можливе, щоб воно не було ніким забуте, продовжувало жити та нагадувати всім гостям про важливість цього місця, - сказав Володимир Алєксєєв.

Зазначимо, що зараз у ДОФі регулярно проводяться різні виставки, концерти, покази фільмів. Також там продовжує діяти гуманітарний штаб.

Нагадаємо, Миколаївська обласна рада хоче відреставрувати в майбутньому Будинок офіцерів флоту (ДОФ, Дім офіцерів флоту, — прим.) та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Зараз будівля ДОФу знаходиться у комунальній власності Миколаєва.

Раніше «НикВести» писали про історію ДОФ та різні бачення щодо відновлення будівлі.