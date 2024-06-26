Глава Мінкульту Ростислав Карандєєв, фото з відкритих джерел

Глава Міністерства культури та інформаційної політики вважає політику щодо мобілізації представників культури «не зовсім грамотною та виваженою».

Про це сказав Ростислав Карандаєєв на Всеукраїнському форумі «Культура під час війни. Людський капітал», пише «Інтерфакс-Україна».

Чиновник вважає за необхідне знайти підхід, який дав би змогу максимально зберегти представників культури.

— На жаль, ми втрачаємо не тільки там, де немає стін і виїхали люди. Ми втрачаємо, і будемо про це говорити, внаслідок не до кінця грамотної та виваженої на сьогодні політики щодо мобілізації представників української культури, — сказав Ростислав Карандєєв

Також, глава Мінкульту наголосив, що за травень сфера культури України втратила 18% працівників, а 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність від початку повномасштабної війни.

— Хоча по всій країні діячів культури мобілізовано не більше 10%, нерівномірність і несправедливість уваги в конкретних випадках призводить до того, що окремі установи культури змушені припиняти свою діяльність, оскільки немає тих людей, які забезпечують їх роботу, — додав він.

Нагадаємо, що у Волинській області виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих студентів.

Раніше повідомлялося, що у період з 20 травня по 20 червня майже дві тисячі миколаївців оновили дані у двох центрах надання адміністративних послуг.