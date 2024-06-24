Засідання Ради оборони Волинської області

На Раді оборони Волинської області вирішили, що керівництво закладів вищої освіти надаватиме співробітникам ТЦК та СП списки відрахованих студентів, які не виконали умов для зарахування.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Зазначається, що під час засідання рактори запевнили, що «досягли чіткої домовленості з обласним ТЦК та СП» та надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

Засідання Ради оборони Волинської області Засідання Ради оборони Волинської області

Керівники вишів також доповіли про умови вступу та окреслили статистику за кількістю студентів, які навчаються в університетах регіону.

«За результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухилення від мобілізації через навчання у вишах», — заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток чоловікам з відловом собак.

Пізніше Віталій Кім заявив, що чоловіки, які ухиляються від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги. Він також додав, що українців необхідно мотивувати до служби, інакше неможливо зберегти державу.

Разом з цим в поліції Миколаївщини заявили, правоохоронці не будуть самостійно роздавати повістки військовозобовʼязаним, адже це не входить у їх основні функції.

Стало відомо, що військовозобов’язані миколаївці можуть оновити дані у ЦНАПі, однак 20 травня у центрі заявили, що дані жодного військовозобов'язаного не вдалось оновити через перенавантаження системи.

У січні міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що в Миколаєві спостерігається кадровий дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію. Так, протягом 2023 року місто отримало від міжнародних партнерів до 30 автобусів, які не можуть повноцінно функціонувати через брак водіїв. Вже в травні він додав, що кількість автобусів на маршрутах міста зменшиться.

Після вступу закону про мобілізацію в силу, Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств. Він також додав, що чоловіків на вулицях Миколаєва стало менше.

З браком співробітників через мобілізацію зіткнулась і миколаївська міська рада. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через міськрада не може знайти працівників на вакантні посади.

Раніше повідомлялося, що у період з 20 травня по 20 червня майже дві тисячі миколаївців оновили дані у двох центрах надання адміністративних послуг.