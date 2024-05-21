Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.
Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині Новини».
За словами Віталія Кіма, в місті є проблема з кількістю робочих місць. Вільні вакансії також є, але через бронювання «люди бояться офіційно працевлаштуватися».
— Зараз ми намагаємося перейти у бік жінок. І на професії, які зазвичай були суто чоловічими, зараз навчаються жінки, щоб ми перекрили попит комунальних підприємств та підприємств критичної інфраструктури, — сказав він.
Очільник Миколаївщини також зазначив, що після того як закон про мобілізацію вступив в законну силу чоловіків на вулицях Миколаєва стало меньше.
— Я не знаю чому. Ми не змінювали порядок, все йде як і йшло, в нас немає пошукових загонів. На мою думку, в нас йде планова мобілізація без перебору. Це вплив медіа, російських заяв про те, що після 18 травня за всіма будуть бігати – цього немає, але люди все одно перестраховуються і після 18-го стало меньше людей. Але я думаю, що за 2-3 дні всі зрозуміють, що нічого не змінилося і життя поновиться, — додав Віталій Кім.
Раніше у Центрі адмінпослуг у Миколаєві розказали про оновлення данних військовозобов‘язаних: «Система перевантажена»
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.
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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.
Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині Новини».
За словами Віталія Кіма, в місті є проблема з кількістю робочих місць. Вільні вакансії також є, але через бронювання «люди бояться офіційно працевлаштуватися».
— Зараз ми намагаємося перейти у бік жінок. І на професії, які зазвичай були суто чоловічими, зараз навчаються жінки, щоб ми перекрили попит комунальних підприємств та підприємств критичної інфраструктури, — сказав він.
Очільник Миколаївщини також зазначив, що після того як закон про мобілізацію вступив в законну силу чоловіків на вулицях Миколаєва стало меньше.
— Я не знаю чому. Ми не змінювали порядок, все йде як і йшло, в нас немає пошукових загонів. На мою думку, в нас йде планова мобілізація без перебору. Це вплив медіа, російських заяв про те, що після 18 травня за всіма будуть бігати – цього немає, але люди все одно перестраховуються і після 18-го стало меньше людей. Але я думаю, що за 2-3 дні всі зрозуміють, що нічого не змінилося і життя поновиться, — додав Віталій Кім.
Раніше у Центрі адмінпослуг у Миколаєві розказали про оновлення данних військовозобов‘язаних: «Система перевантажена»
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.