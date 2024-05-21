Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Архівне фото НикВести

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств.

Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині Новини».

За словами Віталія Кіма, в місті є проблема з кількістю робочих місць. Вільні вакансії також є, але через бронювання «люди бояться офіційно працевлаштуватися».

— Зараз ми намагаємося перейти у бік жінок. І на професії, які зазвичай були суто чоловічими, зараз навчаються жінки, щоб ми перекрили попит комунальних підприємств та підприємств критичної інфраструктури, — сказав він.

Очільник Миколаївщини також зазначив, що після того як закон про мобілізацію вступив в законну силу чоловіків на вулицях Миколаєва стало меньше.

— Я не знаю чому. Ми не змінювали порядок, все йде як і йшло, в нас немає пошукових загонів. На мою думку, в нас йде планова мобілізація без перебору. Це вплив медіа, російських заяв про те, що після 18 травня за всіма будуть бігати – цього немає, але люди все одно перестраховуються і після 18-го стало меньше людей. Але я думаю, що за 2-3 дні всі зрозуміють, що нічого не змінилося і життя поновиться, — додав Віталій Кім.

Раніше у Центрі адмінпослуг у Миколаєві розказали про оновлення данних військовозобов‘язаних: «Система перевантажена»

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.