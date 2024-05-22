Мер Олександр Сєнкевич перевіряє отриманий транспорт, фото: «НикВести»

Через мобілізацію на маршрутках громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв.

Про це під час брифінгу 21 травня сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

З наступного тижня через через мобілізацію на маршрутах курсуватиме на два автобуси менше, сказав він.

— Я отримав актуальну інформацію, що у нас додатково мобілізовано водіїв, які працювали. І наступного тижня на маршрути будуть виходити мінус два автобуси, – сказав Олександр Сєнкевич.

Загалом, каже він, через нестачу водіїв по місту курсує набагато менше одиниць громадського транспорту, ніж має міський автопарк.

— Тобто автобуси будуть стояти, а управляти ними немає кому. Сьогодні на ранок у нас вийшло 39 трамвайбусів, 27 трамвайів, 22 автобуси. Мінус 2, тобто мінус 10% на автобусах. У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них немає. Тобто ця цифра 22 могла би бути більша, – додав міський голова.

Раніше в Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією Ця ситуація виникла через недостатню кількість водіїв для забезпечення роботи на нових маршрутах, пояснив мер Олександр Сєнкевич.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Водночас жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Вже з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.