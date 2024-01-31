Жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.

Про це він сказав у прямому ефірі, пишуть «НикВести».

«Після 19 проблематично дістатися у віддалені райони, графік не зрозумілий, автобусів та маршруток теж не багато курсує», — написали жителі міста.

Олександр Сєнкевич зазначив, що проблема насправді є, але не у відсутності транспорту, оскільки Миколаїв регулярно отримує нові транспортні засоби від партнерів та запускає їх в роботу.

— Ми за цей час змогли дотримати нові тролейбуси, нові автобуси від партнерів, проблема — це водії. Не дуже хочуть вони йти працювати до нас, усі ми розуміємо чому, сподіваюсь і ви розумієте, — сказав міський голова.

Натомість Олександр Сєнкевич запросив на роботу водіями громадського транспорту пенсіонерів та жінок.

— У нас офіційне працевлаштування, але якщо є люди пенсійного віку, ви також запрошуйтесь працювати, приходьте, у нас є вакансії і на тролейбуси, і на автобуси. У нас є навчання курси для водіїв трамваїв та тролейбусів, жінки також вітаються, — сказав мер.

Також він наголосив, що комунальні підприємства «Миколаївпастранс» та «Миколаївелектротранс» регулярно публікують графіки руху громадського транспорту. Також він нагадав, що рух транспортних засобів можна відслідкувати через спеціальні застосунки.

— Є застосунок «CityBus» для тих у кого андроїд та «EasyWay» для тих у кого iOS. Чи можна поставити в маршрутки GPS-тренери, щоб їх було видно на карті? Так, вони є у цих додатках, підключайтеся. Я надам доручення, щоб маршрутчики включали GPS-трекери, — сказав Олександр Сєнкевич.

Проблема з кадрами внаслідок мобілізації виникла не тільки у сфері громадського транспорту. Сьогодні так само мне вистачає працівників в інших комунальних підприємствах міста, зокрема в «Миколаївських парках» та «ЕЛУ автодоріг».

Нагадаємо, в листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб також вони пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район.

Нагадаємо, що в червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.