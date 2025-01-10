З річки Південний Буг відкачали вже 119 тонн олії: триває ліквідація обстрілу Миколаєва
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- Даріна Мельничук
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16:51, 10 січня, 2025
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У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня, через який стався виток олії в акваторію річки Південний Буг. Станом на сьогодні відкачали вже 119 тонн, але роботи ще тривають.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За його словами, фахівці планують проводити роботи з відкачування олії також вночі.
Нагадаємо, в ніч на 28 грудня у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс».
За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.
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