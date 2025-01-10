  • пʼятниця

    10 січня, 2025

  • 9.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 9.4° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З річки Південний Буг відкачали вже 119 тонн олії: триває ліквідація обстрілу Миколаєва

З Південного Бугу вже відкачали 119 тонн олії, яка потрапила до річки через атаку дронів 28 січня. Фото: МіндовкілляЗ Південного Бугу вже відкачали 119 тонн олії, яка потрапила до річки через атаку дронів 28 грудня. Фото: Міндовкілля

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня, через який стався виток олії в акваторію річки Південний Буг. Станом на сьогодні відкачали вже 119 тонн, але роботи ще тривають.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, фахівці планують проводити роботи з відкачування олії також вночі.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Миколаїв отримав гуманітарну допомогу: медикаменти та обладнання для лікарень
У Миколаєві через ворожі атаки тонни олії потрапили у Південний Буг
Жоден представник влади Миколаєва не прийшов на засідання екологічної комісії облради щодо скандалу з обрізкою дерев
Реклама

Читайте також:

новини

В Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за ₴1 млн

Аліна Квітко
новини

Жоден представник влади Миколаєва не прийшов на засідання екологічної комісії облради щодо скандалу з обрізкою дерев

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині закрили 17 шкіл та дитсадків через відсутність дітей

Володимир Коваль
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині знаходиться 10 тисяч переселенців

Володимир Коваль
новини

«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Жоден представник влади Миколаєва не прийшов на засідання екологічної комісії облради щодо скандалу з обрізкою дерев
У Миколаєві через ворожі атаки тонни олії потрапили у Південний Буг
Миколаїв отримав гуманітарну допомогу: медикаменти та обладнання для лікарень

Миколаївський прокурор-зрадник Герман оскаржить своє довічне ув’язнення у Верховному суді

Директор КП «Миколаївські парки» пояснив обрізку дерев на Соборній

ДБР: Понад 7 тисяч військових повернулися на службу після СЗЧ

Альона Коханчук

Головне сьогодні