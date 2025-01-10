З річки Південний Буг відкачали вже 119 тонн олії: триває ліквідація обстрілу Миколаєва

З Південного Бугу вже відкачали 119 тонн олії, яка потрапила до річки через атаку дронів 28 грудня. Фото: Міндовкілля

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня, через який стався виток олії в акваторію річки Південний Буг. Станом на сьогодні відкачали вже 119 тонн, але роботи ще тривають.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, фахівці планують проводити роботи з відкачування олії також вночі.