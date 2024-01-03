Фото: Одеська міська рада

В Одесі не вистачає водіїв для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Про це заявив міський голова Геннадій Труханов під час тестування нового трамвая, повідомляють місцеві ЗМІ.

Одеса має десять автобусів від німецьких партнерів, також місто веде перемовини із Стамбулом про передачу подібного транспорту. Але є проблема з водіями, у тому числі тому, що частина пішла на фронт.

— У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовились з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало — хто призвався і пішли боронити нашу державу, — сказав Геннадій Труханов.

Наразі місто має сім водіїв, які готові вийти на маршрут, але їх потрібно 18. Мер додав, що розглядають на цю посаду і жінок, допомогу з навчанням пропонують також партнери з Регенсбурга і Берліна.

— У нас є школи, де навчають, але нам пішли на зустріч і Регенсбург, і Берлін пропонують навчати водіїв. Якщо ми запускаємо маршрут, маємо бути певні, що він працюватиме. А якщо хтось захворів і автобус не вийшов і люди не потрапили на роботу, це буде ще гірше, ніж не запустити його, — зазначив міський голова.

Німецьке місто Регенсбург передало Одесі десять пасажирських низькопідлогових автобусів.

Нагадаємо, що подібна проблема наразі спостергіається і в Миколаєві. Раніше в міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.

Як відомо, в листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб також вони пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район.

Нагадаємо, що в червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.