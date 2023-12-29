Керівник ГУНП Миколаївської області Сергій Махно

Начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Сергій Махно заявив, що правоохоронці не будуть самостійно роздавати повістки військовозобовʼязаним, адже це не входить у їх основні функції.

Про це він заявив, відповідаючи на питання «НикВести», в ході пресконференції у пʼятницю, 29 грудня.

Сергій Махно заявив, що у правоохоронців є достатньо інших обовʼязків, а видача повісток — робота представників ТЦК. При цьому, він зазначив, що поліція, згідно закону, допомагає у розшуку ухилянтів та встановленні їх осіб.

— Звісно, ми допомагаємо ТЦК. Але повістки ми не вручаємо, це робота ТЦК. У нас є багато інших функцій. Ми проводимо відповідну роботу в порядку взаємодії з розшуку осіб, які ухиляються від проходження військової служби, мобілізації. Ми надаємо відповідну інформацію щодо осіб або встановлюємо та доставляємо до ТЦК, територіальних підрозділів для складання відповідних адміністративних протоколів. Якщо фактично особа ухиляється, є кримінальна відповідальність, передбачена статтею 136 КУ. Це наша взаємодія, передбачена законом, вручення повісток ми не проводимо, — заявив Сергій Махно.

Мобілізація в Україні

Як відомо, уряд у новому законопроєкті № 10378 про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби пропонує наділити поліцейських повноваженнями роздавати повістки.

Досі повістки мають право вручати військові ТЦК та СП. Крім цього, уряд хоче законодавчо закріпити надання дозволу поліцейському або військовому ТЦК та СП фільмувати і фотографувати процес вручення повістки.

Голова Нацполіції Іван Вигівський в інтервʼю «Українським Новинам» заявив, що поліцейські не будуть брати на себе додаткові повноваження з роздачі повісток без участі військових.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Також голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. «Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.

Крім того, в пресслужбі сухопутних військ повідомили, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має при собі облікові документи.