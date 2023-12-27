Військовослужбовці територіальних центрів комплектування не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має при собі облікові документи.

Про це речник Сухопутних військ Володимир Фітьо повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, перша повістка не означає відправлення на фронт.

«Це тільки уточнення облікових даних. Після цього проходите медичний огляд. Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру», — сказав Володимир Фітьо.

Він зазначив, що навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу.

«Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, у тому числі й за кордоном. Після цього тільки ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка — це не відправка на війну», — заявив речник Сухопутних військ.

Він також наголосив, що повістки можуть виписувати і на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

«Якщо у вас є при собі документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік», — зауважив Володимир Фітьо.

Нагадаємо, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Також в Сухопутних військах пояснили, що спортзали це громадське місце, тому там також можуть вручати повістки військовозобов’язаним.

Також Уряд подав законопроєкт до Верховної Ради щодо змін у процесі мобілізації, який, зокрема, стосується вручення повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Передбачається, що їх зможуть надсилати в електронному форматі.

Раніше повідомлялось, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. «Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.