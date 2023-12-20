Спортзали це громадське місце, тому там можуть вручати повістки військовозобов’язаним.

Про це заявив начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтервʼю «РБК-Україна».

«Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології і якби вони там роздавали повістки — це було б дивно. А спортзал — це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено», — пояснив він.

За словами Володимира Фітьо, у цьому випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування. І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію.

Нагадаємо, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Також повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил.