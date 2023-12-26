Уряд подав законопроєкт до Верховної Ради щодо змін у процесі мобілізації, який, зокрема, стосується вручення повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Передбачається, що їх зможуть надсилати в електронному форматі.

Про це свідчить картка законопроєкту №10378, пише hromadske.

Так, автори законопроєкту зазначають, що повістки про виклик до ТЦК та СП можуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Також повістка може бути вручена громадянину особисто:

у приміщенні ТЦК його представниками;

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліціянтами;

за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем або поліціянтами;

у громадських місцях представниками ТЦК або поліціянтами.

Зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них застосовуватимуть тимчасові заходи у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупиненні отримання пільг та послуг від держави.

Ці обмеження скасовуватимуть за повідомленням керівника ТЦК та СП про виключення військовозобовʼязаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Проте законопроєкт також визначає причини неявки до військкомату в строк, визначений у повістці, які підтверджені відповідними документами, а саме:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Зазначимо, що наразі цей законопроєкт ще мають розглянути в парламенті. Так, пропозиції можуть бути змінені.

Нагадаємо, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Також повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил.