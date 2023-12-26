Уряд подав законопроєкт до Верховної Ради щодо змін у процесі мобілізації, який, зокрема, стосується вручення повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Передбачається, що їх зможуть надсилати в електронному форматі.
Про це свідчить картка законопроєкту №10378, пише hromadske.
Так, автори законопроєкту зазначають, що повістки про виклик до ТЦК та СП можуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.
Також повістка може бути вручена громадянину особисто:
Зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них застосовуватимуть тимчасові заходи у вигляді:
Ці обмеження скасовуватимуть за повідомленням керівника ТЦК та СП про виключення військовозобовʼязаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.
Проте законопроєкт також визначає причини неявки до військкомату в строк, визначений у повістці, які підтверджені відповідними документами, а саме:
Зазначимо, що наразі цей законопроєкт ще мають розглянути в парламенті. Так, пропозиції можуть бути змінені.
Нагадаємо, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.
Також повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил.
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Уряд подав законопроєкт до Верховної Ради щодо змін у процесі мобілізації, який, зокрема, стосується вручення повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Передбачається, що їх зможуть надсилати в електронному форматі.
Про це свідчить картка законопроєкту №10378, пише hromadske.
Так, автори законопроєкту зазначають, що повістки про виклик до ТЦК та СП можуть надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.
Також повістка може бути вручена громадянину особисто:
Зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них застосовуватимуть тимчасові заходи у вигляді:
Ці обмеження скасовуватимуть за повідомленням керівника ТЦК та СП про виключення військовозобовʼязаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.
Проте законопроєкт також визначає причини неявки до військкомату в строк, визначений у повістці, які підтверджені відповідними документами, а саме:
Зазначимо, що наразі цей законопроєкт ще мають розглянути в парламенті. Так, пропозиції можуть бути змінені.
Нагадаємо, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.
Також повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил.