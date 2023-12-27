Уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні, цифровізувавши облік військовозобовʼязаних та посиливши відповідальність для тих, хто уникає призову.

Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на співрозмовників серед депутатів «Слуги народу» та «Голосу».

За словами нардепки «Слуги народу», заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяни Безуглої, ухвалити законопроєкт в цілому планують до кінця січня або на початку лютого.

Один із нардепів від «Слуги народу» зазначив, що найбільш вірогідний сценарій — перед цим документи повернуть уряду на доопрацювання.

За його словами, у поточній редакції вони навряд чи зберуть достатню кількість голосів у парламенті. Співрозмовник попросив про анонімність через високу чутливість теми. На низку дискусійних положень вказує також один із нардепів серед членів оборонного комітету.

Депутатка з оборонного комітету Соломія Бобровська з «Голосу» припустила, що депутатів із президентської політсили все ж спробують переконати підтримати закон.

Законопроєкт, зокрема, передбачає суттєве обмеження прав військовозобовʼязаних за порушення правил призову та військової служби.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Також голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. «Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.