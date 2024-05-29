На *8 ПРИЧАлі у Миколаєві на заході сонця відбудеться джазовий концерт.
Про це повідомив організатор, миколаївський джазмен Володимир Алексєєв.
Концерт відбудеться у неділю 2 червня, 19:00-21:00. Вхід вільний, Free Donation.
«Вперше в Миколаєві у форматі сольних виступів на відкритому просторі *8 причалу зіграють одні з кращих професійних музикантів — солісти PERFORMANCE BIG BAND. Вхід вільний, Free Donation — кожен концерт з користю. Це буде дійсно непервершений музичний вечір! Зустрінь захід сонця під романтичну музику», — написав Володимир Алексєєв.
Виступатимуть:
Нагадаємо, у Миколаєві на сцені концерт-холу «Юність» відбувся благодійний сольний концерт українського музиканта та співака Святослава Вакарчука.https://nikvesti.com/ua/news/photoreportage/u-mykolaievi-proyshov-blahodiinyi-kontsert-vakarchuk
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
На *8 ПРИЧАлі у Миколаєві на заході сонця відбудеться джазовий концерт.
Про це повідомив організатор, миколаївський джазмен Володимир Алексєєв.
Концерт відбудеться у неділю 2 червня, 19:00-21:00. Вхід вільний, Free Donation.
«Вперше в Миколаєві у форматі сольних виступів на відкритому просторі *8 причалу зіграють одні з кращих професійних музикантів — солісти PERFORMANCE BIG BAND. Вхід вільний, Free Donation — кожен концерт з користю. Це буде дійсно непервершений музичний вечір! Зустрінь захід сонця під романтичну музику», — написав Володимир Алексєєв.
Виступатимуть:
Нагадаємо, у Миколаєві на сцені концерт-холу «Юність» відбувся благодійний сольний концерт українського музиканта та співака Святослава Вакарчука.https://nikvesti.com/ua/news/photoreportage/u-mykolaievi-proyshov-blahodiinyi-kontsert-vakarchuk