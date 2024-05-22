Понад 100 картин з колекції Віктора Медведчука передадуть до музею. Фото: АРМА

Експерти-мистецтвознавці визнали 112 картин із заарештованої колекції Віктора Медведчука такими, що мають історичну та культурну цінність.

Процедуру продажу картин зупинять, їх передадуть до Національного художнього музею для збереження, повідомляє пресслужба Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них — 112 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Майже всі картини — твори відомих українських митців XX століття. Зазначається, що висновок мистецтвознавців про історичну та культурну цінність картин є в розпорядженні АРМА.

«Під час наступного засідання конкурсної комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження», — йдеться в повідомленні АРМА.

Повідомляється також, що твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик «Прозорро.Продажі». Кошти від реалізації поповнять бюджет України.

Ці картини раніше належали обвинуваченому у держзраді Віктору Медведчуку і були заарештовані в межах кримінального провадження. Пізніше рішенням суду їх було передано на реалізацію в АРМА. 19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин. Тоді ж з ініціативи Нацагентства з метою збереження культурної спадщини України до огляду картин було залучено експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

Раніше Служба безпеки повідомила, що викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук.