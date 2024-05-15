Служба безпеки повідомила, що викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ заявила про затримання соратників Медведчука, які працювали у проєкті «Другая Украина». Фото: СБУ СБУ заявила про затримання соратників Медведчука, які працювали у проєкті «Другая Украина». Фото: СБУ

За даними Служби безпеки, у Києві над проєктом працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

У складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики, а готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії, зазначили в СБУ.

«Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації «Другая Украина» у Москві. Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті. Для цього фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси. Серед яких – сайт «Другая Украина», сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube», — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, за кожне відео учасники групи отримували гроші з Росії: у Києві готівку їм особисто передавав близький родич директора організації «Другая Украина».

СБУ заявила про затримання соратників Медведчука, які працювали у проєкті «Другая Украина». Фото: СБУ СБУ заявила про затримання соратників Медведчука, які працювали у проєкті «Другая Украина». Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання соратників Медведчука, які працювали у проєкті «Другая Украина». Фото: СБУ СБУ заявила про затримання соратників Медведчука, які працювали у проєкті «Другая Украина». Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам групи про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав директор організації «Другая Украина» Денис Жарких.

Нагадаємо, минулого року тепер вже ескепутат Миколаївської міськради Максим Невінчанний, обраний від забороненої ОПЗЖ, який з початком повномасштабного вторгнення втік з України, з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».

Що відомо про скандального депутата Максима Невінчанного?

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015 – 2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.

На початку 2024 року депутати Миколаївської міської ради достроково припинили повноваження депутата Максима Невінчаного через несплату аліментів. З початку повномасштабного вторгнення він виїхав до країни-агресора та почав активно критикувати владу у соцмережах.