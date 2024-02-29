Максим Невінчанний, фото: «НикВести»

Депутати Миколаївської міської ради достроково припинили повноваження депутата Максима Невінчаного через несплату аліментів. З початку повномасштабного вторгнення він виїхав до країни-агресора та почав активно критикувати владу у соцмережах.

Відповідне рішення було прийнято, у четвер, 29 лютого, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Як відомо, депутат Миколаївської міської ради Максим Невінчанний був обраний від уже забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». Після виїзду до РФ він з’являвся в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».

В проекті рішення про дострокове припинення повноважень депутата розробленому юридичним департаментом, зазначено, що з даною пропозицією виступив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— В законі України про статус депутатів місцевих рад передбачені всього три підстави для припинення повноважень депутата за рішеннями ради. Миколаївська міська рада не уповноважена своїми рішеннями змінити ці підстави. Максим Невінчанний не сплачував аліменти щодо утримання дитини і це призвело до заборгованості в сукупному розмірі яка перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа. З відкритої інформації ми бачимо, що з 2017 року є рішення суду про стягнення аліментів, а також є розрахунок заборгованості більше ніж на два роки несплати. Також дана заборгованість була задекларована у 2020 році, — повідомив директор юридичного департаменту Євген Юзвак.

Депутатка Олена Кісельова наголосила, що після двох років війни існують достатні підстави для цього кроку, оскільки Невінчанний не тільки зрадив Україну та місцеву громаду, але і не виконує свої батьківські обов'язки.

— Ми всі знаємо, чому Максим Невінчанний не має бути депутатом Миколаївської міської ради. Всі знають, що він зрадник України, зрадник місцевої громади, надодачу він зрадник власної дитини. В нашому випадку якщо за 2 роки повномасштабної війни немає інших причин, як позбавити мандата колаборанта, то будемо його позбавляти мандата у зв'язку з тим, що він неплатник аліментів, бо інших юридичних підстав немає, – сказала вона.

Депутати запропонували в рішенні про позбавлення повноважень вказати, що він був зрадником України, адже він публічно демонструє свою антиукраїнську позицію.

— Я б не рекомендував цей проект рішення змінювати, ним ми змінимо юридичний статус особи. Окремо ми можемо з апаратом ради підготувати рішення про звернення до відповідної служби де звернемо увагу на діяльність цієї особи, щоб вони вжили відповідних заходів, – відповів директор юридичного департаменту Євген Юзвак.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що депутат часто виступає на пропагандистських майданчиках в якості депутата від Миколаєва. Тому рішення про позбавлення Максима Невінчанного мандату більш ніж необхідність.

— Головна проблема в тому, що ця людина з'являється час від часу на російських каналах і представляє себе депутатом Миколаївської міськради. Важливо зробити цей крок, в будь-який спосіб позбавити його депутатського статусу, він не має права його носити. Це воля депутатів міськради — не бачити серед себе людей, які паплюжать посаду депутата , – сказал він.

В преамбулу проекта рішення про позбавлення мандата депутата Миколаївської міськради Максима Невінчанного додали формулювання: «у зв'язку з антиукраїнською позицією та діяльністю».

Рішення одноголосно підтримав 31 депутат.

Що відомо про скандального депутата Максима Невінчанного?

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015 – 2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.