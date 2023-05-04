Максим Невінчанний і Віктор Медведчук

Чинний депутат Миколаївської міськради Максим Невінчанний, обраний від забороненої ОПЗЖ, який з початком повномасштабного вторгнення втік з України, з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».

Як пишуть «НикВести», з кінця березня 2023 року Максим Невінчанний почав активно публікуватися та виступати в ефірах російського пропагандистського проєкту «GOLOS.EU» як представник «Другой Украины».

Відзначимо, що сайт був створений ще у 2014 році та наповнюється російськими пропагандистами, які живуть у Європі. Однак протягом останніх двох місяців сайт публікує майже виключно виступи членів «Другой Украины», серед яких і сам Максим Невінчаний.

Скріншот з сайту «GOLOS.EU»

В ефірах та інтерв'ю він заявляє, що в Україні діє «терористичний режим Зеленського», а українці є його «заручниками зі стокгольмським синдромом».

— Територія України поринула у розруху та злидні. Виїхати за її межі може тільки людина небідна або наближена до влади Зе-режиму. Інші змушені сидіти, як у в'язниці, — зокрема, пише Максим Невінчанний.

Водночас він не пояснює в своїй публікації, як він сам виїхав з України та до якої категорії людей з перерахованих себе відносить.

— Мешканці України, які не змогли виїхати з України Зеленського, змушені пристосовуватись до існування в умовах терору. Або вигадувати собі виправдання свавілля. Щоби вижити, ці люди змушені мовчати. Звісно, вони не скажуть, що Зе-режим – це корупційна ракова пухлина України та українського народу. А посібники, що його підтримують, – метастази, які пожирають ресурси західного світу та життя українського народу. Вони не можуть зізнатися у тому, що в діях Зе-режиму немає жодної краплі інтересу українського народу. Ці люди мовчать, бо бояться за свою безпеку, — впевнений депутат-утікач.

Максим Невінчанний у своїх публікаціях не нехтує і зовсім абсурдними тезами роспропаганди та теоріями змови. Наприклад, пише про діяльність біолабораторій в Україні та епідемію коронавірусу, створену глобалістами з США за допомогою ВООЗ.

Скріншот з сайту «GOLOS.EU»

— Напередодні появи COVID-19 по всьому світу безперешкодно функціонували біолабораторії США. Вони тривалий час функціонували і в Україні, але з початком збройного конфлікту на території України згорнули біолабораторії. Водночас, на території України, зникли гострі спалахи захворюваності на цей вірус, — впевнений він.

Тепер же, за словами Максима Невінчаного, «США повертають свої біолабораторії на територію України, яку контролює Захід через режим Зеленського».

— Активізуються біолабораторії та у всіх країнах, що знаходяться під зовнішнім керуванням США. Накладіть сюди прагнення голови ВООЗ та основних факторів глобальної системи управління світом протягнути нові правила ВООЗ щодо боротьби з пандемією, — додає він.

Також Максима Невінчанного можна помітили на відео засідання «Другой Украины» в Москві.

Нещодавно журналісти проєкту «Схеми» повідомили, що офіційно «Другая Украина» не зареєстрована ні в Україні, ні в Росії як політична партія чи громадська організація. Бренд «Другая Украина» також не зареєстрований як інтелектуальна власність Віктор Медведчука чи його соратників.

«Тому, схоже, зараз це віртуальний проект, речники якого використовують соціальні мережі для поширення своїх меседжів, які підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа», – йдеться у розслідуванні.

Раніше повідомлялося, що депутат Миколаївської міської ради Максим Невінчанний втік із України та почав активно критикувати владу у соцмережах.

За інформацією «НикВести», правоохоронці затримували його навесні 2022, але згодом він опинився за кордоном. Можливо, він зміг перетнути його тому, що є багатодітним батьком.

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа - За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015 – 2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.