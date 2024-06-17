У Миколаєві відкрилася виставка з фотографіями тварин місцевого зоопарку

Миколаївський зоопарк отримав у подарунок авторські фотографії з рідкісними кадрами тварин фотографа Тетяни Непомнящої.

Про це повідомляє журналіст «НикВести».

Днями в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбулася фотовиставка Тетяни Непомнящої, приурочена до дня народження авторки.

У Миколаєві відкрилася виставка з фотографіями тварин місцевого зоопарку

До експозиції виставки увійшли 44 фотографії тварин, зроблені авторкою в миколаївському зоопарку. У 2021 році світлини Тетяни Непомнящої були використані Миколаївським зоопарком під час формування ювілейного буклету до 120-річчя від дня заснування.

«Я дуже вдячна нашим хлопцям, котрі боронять нашу країну і дають нам сьогодні можливість бути тут, творити, посміхатись і просто жити. Всі світлини були зроблені через решітки і скло. 99 % фотографій я відзняла на мануальну оптику, це такий творчий об’єктив, який дає можливість бути снайпером. Це моя друга фотовиставка. Так сталося, що в неї не має назви - це просто було зроблено з любов’ю», — сказала авторка.

У Миколаєві відкрилася виставка з фотографіями тварин місцевого зоопарку

У Миколаєві відкрилася виставка з фотографіями тварин місцевого зоопарку

У Миколаєві відкрилася виставка з фотографіями тварин місцевого зоопарку

У Миколаєві відкрилася виставка з фотографіями тварин місцевого зоопарку

Нагадаємо, у травні у Центральній бібліотеці імені Кропивницького пройшла виставка «В моєму затишному місті». Захід присвячений 100-річчю від дня народження заслуженого художника України, одного із фундаторів-засновників Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України, почесного громадянина Миколаєва Олександра Покосенка.