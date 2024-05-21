У Миколаєві проходить виставка картин Олександра Покосенка. Фото: Миколаївська міськрада

У Центральній бібліотеці імені Кропивницького проходить виставка «В моєму затишному місті». Захід присвячений 100-річчю від дня народження заслуженого художника України, одного із фундаторів-засновників Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України, почесного громадянина Миколаєва Олександра Покосенка.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді.

Експозиція складається з 16 робіт, 15 з яких — із родинної колекції митця. Більша частина картин належить до серії «Старий Миколаїв».

У Миколаєві проходить виставка картин Олександра Покосенка. Фото: Миколаївська міськрада

Загалом серія нараховує понад 150 картин. Це живопис, навіяний морською і кораблебудівною романтикою. На полотнах оживають вулиці міста корабелів різних епох.

Олександр Покосенко не дожив до свого 100-річного ювілею зовсім небагато. Художника не стало в лютому 2024 року.

Виставка працюватиме в галереї бібліотеки протягом місяця, адреса: вулиця Потьомкінська, 143а.

Нагадаємо, у краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» у Миколаєві проходить фотовиставка Ольги Волкової «Сузір'я степу».