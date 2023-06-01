У Миколаєві влада має намір збільшити кількість громадського транспорту через постійні скарги містян.

Про це Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розповів в програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ», пишуть «НикВести».

На сьогоднішній день недостатня кількість транспорту – це дуже велика проблема, тому дане питання опрацьовується.

— Отримую постійно в фейсбуці, інстаграмі й телеграмі інформацію щодо того, як містяни дуже незадоволені кількістю транспорту. Насправді велика кількість транспорту була мобілізована, а також знищена під час обстрілів цієї війни. Тому ми зараз шукаємо. Одне з наших пріоритетних завдань - це повернення пасажироперевезень хоча б до військового рівня зараз, а далі лише розвивати їх, – сказав Олесандр Сєнкевич.

Мер додав, що міжнародні партнери розділяють думку міськради з приводу закупівлі додаткового транспорту і готові в цьому допомогти.

Нагадаємо, що 26 травня, Миколаїв підписав меморандум про партнерство з данським містом Ольборг.

До того ж, Миколаївська мерія сподівається від співпраці з норвезьким містом Крістіансанн розширити мережу комунального транспорту.