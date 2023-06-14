Рятувальний департамент Естонії передасть Україні різну техніку для ліквідації наслідків повені через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє ERR.

Естонія передасть Україні шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.

— Наразі пріоритетом є виведення людей із затоплених районів, а щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі чинять саме так, – зазначив гендиректор Рятувального департаменту Марго Клаос.

Загалом буде відправлено обладнання майже на 457 тисяч євро. Кошти виділяє Міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, Україна на цей час отримала гуманітарну допомогу вже з 12 країн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, ще частина вантажів у дорозі.